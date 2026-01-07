Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma cinica: 2-0 al Lecce, Dovbyk segna e si ferma. Gasp in silenzio: c'entra il mercato

Daniele Najjar
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Daniele Najjar

Al Via del Mare si è vista la 'solita' Roma di questo inizio di nuovo ciclo: concentrata dietro, attenta e cinica nel concretizzare le occasioni che riesce a creare. La squadra di Gian Piero Gasperini concretizza al massimo una gara che per larghi tratti - a parte per una breve fase di inizio secondo tempo - ha saputo prima sbloccare e poi controllare. E lo ha fatto grazie ai due attaccanti più discussi: Evan Ferguson prima, Artem Dovbyk poi.

Ferguson colpisce, Falcone gli nega il bis
La Roma si presenta con Cristante e Dybala a supporto di Ferguson. I giallorossi di Gasperini approcciano bene la gara e al 14' passano già in vantaggio alla prima occasione. Dybala fa filtrare per Ferguson, che è bravo a girarsi in un fazzoletto di terreno ed a battere Falcone. La trama del match è chiara: la Roma staziona nella metà campo avversaria, con la squadra di Di Francesco che prova - senza grandi risultati - a colpire in ripartenza. Cristante pesca l'inserimento di El Shaarawy, che però è anticipato all'ultimo da Veiga. Al 38' Pisilli raddoppia su un lancio dalle retrovie, ma partendo da una posizione di fuorigioco. Al 42' decisivo Falcone con una deviazione di piede su Ferguson.

Il Lecce reagisce, la Roma risponde: errori di Pierotti e Dybala
Nella ripresa il Lecce preme di più sull'acceleratore anche grazie all'ingresso di N'Dri e Pierotti al posto di Sottil e Banda. Proprio loro due costruiscono una ghiotta palla gol: N'Dri scappa a destra, palla al centro dove Pierotti si mangia l'occasione da pochi passi da Svilar. La Roma risponde: Dovbyk cerca l'inserimento di Wesley, destro che diventa un assist per Dybala che in spaccata non riesce ad inquadrare la porta. N'Dri ha impattato forte: sinistro dai 20 metri, palla però centrale e controllata da Svilar. Al 71' ecco il raddoppio. Artem Dovbyk, subentrato al 60' per Evan Ferguson, è lesto nel mettere in porta un tiro-cross di Niccolò Pisilli sugli sviluppi di un corner, dal cuore dell'area. Nel finale (acceso, ammoniti Gaspar e il diffidato Cristante), si ferma Artem Dovbyk per un problema alla gamba destra.

Roma, Gasperini non parla: domani incontro con i Friedkin
Un silenzio che ha fatto un po' di rumore. Dopo una gara vinta 2-0 al Via del Mare contro il Lecce il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha scelto di non parlare alle televisioni ed in conferenza stampa. Il motivo? Non c'è una versione ufficiale, anche se c'è chi ha ipotizzato - come i colleghi di Sky Sport - che ci possa essere un collegamento con il mercato. In tal senso è significativa la notizia rivelata da Il Tempo, che ha spiegato come l'allenatore abbia in programma nella giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, un incontro con la proprietà dei Friedkin.

Lecce, Del Rosso: "Troppi errori tecnici"
Il vice di Di Francesco, Fabrizio Del Rosso, ai microfoni di DAZN ha dichiarato: "Sicuramente sotto l'aspetto dell'approccio la squadra ha fatto una prova generosa, si è impegnata. Abbiamo fatto errori tecnici sui quali stiamo lavorando e sui quali continueremo a lavorare. D'altra parte quando giochi contro una squadra come la Roma si alzano i ritmi e si può andare in difficoltà".

