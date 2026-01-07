Il Milan vuole premiare Leao: il club lavora al rinnovo di contratto del portoghese

Il Milan è sempre più contento del rendimento di Rafael Leao. Dopo un inizio di stagione complicato tra infortuni e prestazioni sottotono, il portoghese è tornato piano, piano quello che conoscevamo, o forse addirittura meglio. Già perché forse è meno spettacolare, ma sicuramente è più concreto, dato che ha segnato 6 gol in sole 11 partite, numeri da centravanti vero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club sta pensando di premiarlo, rinnovando il suo contratto che attualmente è in scadenza nel 2028. Sono in corso i contatti con il suo entourage, avviati negli scorsi mesi, ma la questione non è ancora entrata nel vivo perché Maignan e Tomori hanno la priorità, soprattutto il portiere francese.

In carriera Leao vanta 273 presenze e 77 gol con il Milan, 26 gettoni e 8 reti con il Lille, 5 apparizioni e 2 centri con lo Sporting CP e 12 partite e 7 gol con la seconda squadra dei portoghesi. Inoltre, con la sua Nazionale, è sceso in campo 43 volte, segnando 5 reti. A queste ci sono da aggiungere le varie sfide disputate con le selezioni giovanili, a partire dall'Under 16 fino all'Under 21, eccezion fatta per l'Under 18, con cui non è mai sceso in campo.