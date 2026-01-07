7 gennaio 1996, il Bari di Fascetti e Protti ne rifila quattro all'Inter di Hogdson

Il 7 gennaio del 1996, al San Nicola di Bari, i padroni di casa ospitano l'Inter di Roy Hodgson. Non sarà una stagione positiva per nessuno dei due, perché i galletti poi saranno retrocessi alla fine della stagione, unica squadra di sempre a farlo con il capocannoniere della Serie A - Igor Protti - e con una squadra che poteva contare su Klas Ingesson, Gerson, Kenneth Andersson e Alberto Fontana. Il pomeriggio, per gli uomini di Fascetti, è però di gloria imperitura o quasi.

In vantaggio ci va l'Inter con una sventola di Roberto Carlos. Fin qui nulla di nuovo, ma la stranezza è che la conclusione arriva con il destro, sotto l'incrocio. Sembra l'inizio di una vittoria schiacciante per chi può contare su Bergomi, Zanetti, Berti, Pagliuca... Invece il portiere nerazzurro sbaglia l'uscita e Luigi Sala, di testa, infila per l'uno a uno. Treossi sbaglia qualsiasi decisione (un rigore per l'Inter, uno per il Bari, più un rosso non dato ai difensori interisti salvo poi comminarlo a Bergomi), poi esplode Protti: prima con una botta dalla distanza, poi con un colpo di testa all'ultimo minuto a sfruttare la traversa di Kenneth Andersson. In mezzo Ingesson, per il 4-1 finale.

Bari - Inter 4-1

Marcatori: 15’ R. Carlos, 31’ L. Sala, 73’ I. Protti, 79’ K. Ingesson, 90’ I. Protti

BARI

A. Fontana; Mangone, Ricci, Sala, Manighetti; Ingesson, Gerson Cacapa, Pedone; Gautieri (81’ Montanari), K. Andersson, Protti.

Allenatore: Eugenio Fascetti.

INTER

Pagliuca; Pistone, M. Paganin, Festa, Bergomi, R. Carlos; J. Zanetti, Fresi, Berti (B. Carbone), Branca (81’ Caio), Ganz.

Allenatore: Roy Hodgson.