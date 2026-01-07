La Lazio si accende: Guendouzi ai saluti, arriva Ratkov. Altri due obiettivi nel mirino

Si parte sempre dalle cessioni, ma il mercato della Lazio entra nel vivo. Dopo l'addio di Valentin Castellanos, il club biancoceleste è vicino a definire anche quello di Mateo Guendouzi al Fenerbahçe. I contatti tra le parti hanno portato a un’intesa di massima su una base da 27 milioni di euro più bonus, con il centrocampista francese destinato a partire verso Istanbul a stretto giro di posta, al massimo entro il weekend.

Proprio grazie alle risorse in arrivo, la Lazio è pronta a regalare a Maurizio Sarri il nuovo centravanti: è in chiusura l’operazione per Petar Ratkov, attaccante classe 2003 del Red Bull Salisburgo, atteso nelle prossime ore a Roma per visite mediche e firma sul contratto. L’affare andrà in porto sulla base di un'operazione da 12/13 milioni di euro bonus compresi. Ratkov, nato a Belgrado e alto 193 centimetri, è un centravanti di piede destro che fa della fisicità e del gioco aereo i suoi principali punti di forza, pur avendo mostrato anche buone qualità tecniche. Arrivato a Salisburgo nel 2023 dal TSC Backa Topola per circa 5 milioni, in questa stagione ha trovato continuità: 9 gol e 2 assist in 17 presenze nella Bundesliga austriaca, oltre a 6 apparizioni in Europa League senza reti.

Il mercato biancoceleste, però, non si ferma qui. A centrocampo restano caldi i nomi di Daniel Maldini e Ruben Loftus-Cheek, entrambi obiettivi per i quali sono stati fatti dei primi passi concreti.