Lazio, il retroscena sul malumore di Sarri: Fabbian piano C, voleva Raspadori e Loftus-Cheek

Il Corriere dello Sport di questa mattina racconta alcuni retroscena sul mercato della Lazio e i malumori di mister Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste - spiega il quotidiano - aveva chiesto "giocatori importanti" per rinforzare la sua rosa a gennaio, da Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid a Ruben Loftus-Cheek del Milan. Avrebbe accolto volentieri anche Lorenzo Insigne, ancora svincolato dopo il rientro dall'esperienza canadese.

La Lazio, dal canto suo, ci ha provato davvero per Raspadori, questo è stato assicurato allo stesso Sarri fino a lunedì. Nel frattempo, si sta trattando Giovanni Fabbian del Bologna, che per il tecnico dei capitolini rappresenta però solo una terza scelta dopo Loftus e Samardzic dell'Atalanta. Si lavora infine per Daniel Maldini, fantasista dell’Atalanta, anche se pure in questo caso le idee di Mau erano diverse per il ruolo di vice Zaccagni. "Sarri rivive i casi Berardi e Zielinski, davvero credeva di trovarsi in un’altra Lazio? Ma i giovani, adesso, saranno nelle sue mani. Sempre che lo convincano", sentenzia il medesimo quotidiano sullo stato d'animo dell'allenatore.

Intanto Matteo Guendouzi è virtualmente un giocatore del Fenerbahce. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club turco ha infatti trovato l'accordo definitivo con la Lazio sulla base di 27 milioni di euro più 2 di bonus. Il centrocampista aveva già trovato invece la quadra con i gialloblù di Istanbul per un contratto da 4 milioni di euro a stagione e nelle prossime ore partirà per la capitale turca per firmare il suo contratto con il Fenerbahce e lasciare la Lazio dopo due anni e mezzo.