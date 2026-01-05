Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina (Mercoledì 7 gennaio, ore 20.45, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN).

Come arriva la Lazio.

La sconfitta contro il Napoli lascia la Lazio di Maurizio Sarri in emergenza viste le espulsioni di Marusic e Noslin. L’assenza dell’olandese apre il ballottaggio al centro dell’attacco, dove non ci sarà anche Castellanos passato al West Ham e Boulaye Dia impegnato in Coppa d’Africa. Pedro potrebbe avere una chance da titolare ed è avanti nel ballottaggio con Cancellieri nel tridente che sarà completato da Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. Nonostante le voci di mercato Guendouzi sarà regolarmente in campo nel centrocampo con Cataldi in regia e Basic a chiudere il terzetto. In difesa davanti a Provedel linea difensiva a quattro con Lazzari a destra al posto dello squalificato Marusic, Pellegrini a sinistra e la coppia centrale formata da Gila e Romagnoli.

Come arriva la Fiorentina.

Archiviata la vittoria con la Cremonese, la Fiorentina è chiamata anche cercare i primi tre punti lontano dal Franchi. Nell'ultima gara del girone di andata, i viola sono attesi all'Olimpico per affrontare la Lazio e Vanoli non dovrebbe discostarsi molto dall'undici sceso in campo pochi giorni fa. Gran parte della difesa viaggia verso la riconferma, con l'unico dubbio tra Gosens e Ranieri per agire sull'out di sinistra e completare un reparto che vedrà Dodò, Pongracic e Comuzzo davanti a De Gea. L'altro dubbio di formazione riguarda l'impiego da titolare di Solomon, già decisivo contro la Cremonese. Se l'israeliano dovesse vincere il ballottaggio con Ndour, allora non è da escludere un passaggio al 4-2-3-1, con Fagioli e Mandragora davanti alla difesa, Solomon, Gudmundsson e Parisi ad agire sulla trequarti e Kean impiegato come unica punta.