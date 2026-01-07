Avellino, Aiello: "Le offerte arrivate per Lescano non ci hanno soddisfatto. Vedremo il da farsi"

Tra gli attaccanti più chiacchierati di questa sessione di calciomercato c'è sicuramente Facundo Lescano, che solo un anno fa era approdato all'Avellino, contribuendo alla promozione in Serie B degli irpini, ma che adesso è probabilmente sul piede di partenze. Le richieste non mancano, ne è arrivata una piuttosto lauta dal Paraguay, ma anche in Italia Salernitana e Union Brescia si sono fatte avanti; le richieste, però sono inferiori a quella arrivata dal Sudamerica, con i lombardi che, come riporta Il Mattino-Avellino, hanno messo sul piatto 850mila euro. Quella che, nel nostro paese, rimane l'offerta più alta.

Il punto della situazione, come sempre si legge sul quotidiano, è stato fatto dal Direttore Sportivo Mario Aiello: "Il giocatore a noi non fa piacere che esca, ma se arriva una offerta congrua la valutiamo. Finora nessuna delle proposte ci ha soddisfatto. Di certo posso dire che un anno fa esatto, quando il nostro presidente ha deciso di prendere Lescano, senza esitare un attimo ha chiamato direttamente Antonini e chiuso l’affare. Se davvero esiste la volontà in questi casi si tratta de visu tra presidenti in modo tale che chi vende sa quanto vuole realizzare e chi acquista quanto vuole spendere".

Alla luce di tutto ciò, appare poi così improbabile che Lescano rimanga in forza all'Avellino? Su di lui non sono mai mancati elogi da parte del club...