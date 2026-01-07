A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio

Petar Ratkov non è soltanto l’ennesimo centravanti passato da Salisburgo, ma un attaccante che abbina insieme stazza e tecnica, istinto da numero 9 e sensibilità da numero 10. Nato a Belgrado il 18 agosto 2003, 193 centimetri, col connazionale Alexandar Mitrovic come riferimento dichiarato, Ratkov ha costruito negli anni un profilo moderno: presenza in area, lavoro spalle alla porta, così come mobilità, associazione e letture da seconda punta. Nella prima parte di stagione ha già firmato 12 gol, numeri che hanno convinto la Lazio a puntare su di lui per aprire una nuova fase offensiva.

Il suo percorso, però, è tutt’altro che scontato. Cresciuto nei dilettanti del DIF Belgrado, a 16 anni si ritrova persino in sesta divisione e arriva a pensare di smettere. La svolta è il TSC Backa Topola: gol nelle giovanili, salto in prima squadra e una crescita continua che lo porta a chiudere l’esperienza serba con 17 reti complessive e l’attenzione dei grandi club. È il Red Bull Salzburg a scommettere su di lui nell'estate 2023, intuendone il potenziale.

In Austria Ratkov segna a raffica (22 gol e 15 assist in 99 presenze) ed entra anche nei libri dei record: il 17 febbraio 2024 realizza il gol più veloce della storia del campionato austriaco, dopo appena sei secondi, pressando il portiere avversario sul primo rinvio. Un lampo che racconta fame e aggressività, oltre alla sua potenza aerea. Qualche stop muscolare ne ha frenato la continuità, ma qualità e senso del gol non sono mai mancati. Ora la Serie A e la Lazio, che consegna a mister Sarri un centravanti giovane, ma già abituato a lasciare il segno.