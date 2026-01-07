Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gasperini non parla e oggi vede i Friedkin: tutto sul summit con la proprietà

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 07:15
Marco Conterio

Nella giornata di oggi, Gian Piero Gasperini avrà un confronto coi Friedkin. Un incontro diretto con la proprietà della Roma per capire le rispettive strategie sul futuro del progetto. Una scelta e una questione non banale: dopo la gara persa contro l'Atalanta, c'è stato un confronto diretto la sera con il direttore sportivo Frederic Massara. Adesso, Gasperini 'sale' di livello.

E lo fa dopo quello che è stato un sorprendente silenzio stampa dopo la gara vinta per 2-0 al Via del Mare contro il Lecce. Gasp non ha parlato, non si è presentato davanti ai microfoni dopo una gara che, ironia della sorte, è stata decisa proprio da Evan Ferguson e da Artem Dovbyk. Due che il tecnico della Roma sarebbe pronto a metter presto alla porta, nonostante le reti decisive di ieri in Salento, due che però ancora non sono stati sostituiti. Il ds Massara ha parlato di 'dentro o fuori' per la situazione relativa a Giacomo Raspadori con l'Atletico Madrid e che l'esonero di Ruben Amorim può cambiare le carte in tavola nella corsa a Joshua Zirkzee del Manchester United.

Cosa accadrà? Uno scossone sul futuro di Gasperini sarebbe chiaramente clamoroso e inatteso. Il tecnico vuol fare il punto della situazione per capire le intenzioni e la direzione del progetto nell'immediato. Capire quanto possono e vogliono spendere e crescere nel progetto. Poi tornerà a parlare, presto. Non resta che attendere. E ascoltare.

