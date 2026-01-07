Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tottenham, Tel nel mirino della Roma. Frank: "Ci mancano opzioni in attacco, sta facendo bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:32
Michele Pavese

Il nome di Mathys Tel, 20 anni, torna a circolare nel mercato invernale, soprattutto dopo le voci di un possibile interesse da parte della Roma. Il giovane attaccante francese, dopo essere stato inizialmente escluso dalla lista Champions del Tottenham, è stato reintegrato e resta a disposizione di Thomas Frank, che in conferenza stampa ha voluto fare il punto sul suo giocatore.

Tel, finora autore di 2 gol in 17 presenze stagionali con gli Spurs in tutte le competizioni, sembra avere ancora la fiducia del tecnico. Frank ha sottolineato la necessità di bilanciare le scelte offensive: "Forse ci mancano un po’ di opzioni in attacco. Nessuno si è realmente imposto come titolare a sinistra, quindi la situazione resta aperta. Mathys ha fatto buone prestazioni, ha compiuto belle giocate", ha spiegato.

Il tecnico ha poi aggiunto che la gestione dei giocatori è fondamentale per farli ritrovare ritmo e fiducia: "Bisogna dare continuità a certi giocatori per una serie di partite, così da migliorare le loro prestazioni. Poi si valuta anche l’approccio tattico degli avversari, scegliendo i giocatori più adatti per ottenere il giusto equilibrio in squadra". Tel resta dunque un elemento valutato positivamente all’interno della rosa, e il club sembra intenzionato a sfruttarlo nelle prossime gare, nonostante le voci di mercato. Il francese, giovane e versatile, potrebbe quindi diventare una pedina chiave nel percorso di rilancio degli Spurs in questa stagione, dimostrando di poter crescere sotto la guida di Frank.

