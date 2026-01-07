Tottenham, Tel nel mirino della Roma. Frank: "Ci mancano opzioni in attacco, sta facendo bene"
Il nome di Mathys Tel, 20 anni, torna a circolare nel mercato invernale, soprattutto dopo le voci di un possibile interesse da parte della Roma. Il giovane attaccante francese, dopo essere stato inizialmente escluso dalla lista Champions del Tottenham, è stato reintegrato e resta a disposizione di Thomas Frank, che in conferenza stampa ha voluto fare il punto sul suo giocatore.
Tel, finora autore di 2 gol in 17 presenze stagionali con gli Spurs in tutte le competizioni, sembra avere ancora la fiducia del tecnico. Frank ha sottolineato la necessità di bilanciare le scelte offensive: "Forse ci mancano un po’ di opzioni in attacco. Nessuno si è realmente imposto come titolare a sinistra, quindi la situazione resta aperta. Mathys ha fatto buone prestazioni, ha compiuto belle giocate", ha spiegato.
Il tecnico ha poi aggiunto che la gestione dei giocatori è fondamentale per farli ritrovare ritmo e fiducia: "Bisogna dare continuità a certi giocatori per una serie di partite, così da migliorare le loro prestazioni. Poi si valuta anche l’approccio tattico degli avversari, scegliendo i giocatori più adatti per ottenere il giusto equilibrio in squadra". Tel resta dunque un elemento valutato positivamente all’interno della rosa, e il club sembra intenzionato a sfruttarlo nelle prossime gare, nonostante le voci di mercato. Il francese, giovane e versatile, potrebbe quindi diventare una pedina chiave nel percorso di rilancio degli Spurs in questa stagione, dimostrando di poter crescere sotto la guida di Frank.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.