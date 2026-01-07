Bari, mercato per il salto di qualità: Caso nel mirino. Sarà rivoluzione a centrocampo
Dopo aver blindato la difesa con l’innesto di Andrea Cistana, il Bari è entrato nella fase più calda della sessione invernale. Un vertice di mercato ai massimi livelli, che ha visto protagonisti il presidente Luigi De Laurentiis, i direttori Magalini e Di Cesare e il tecnico Vincenzo Vivarini, ha tracciato, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le linee guida: la priorità è ora l'acquisto di una seconda punta e di un rinforzo di spessore in mediana.
Attacco: suggestione Giuseppe Caso
Per il reparto offensivo, il nome in cima alla lista è quello di Giuseppe Caso. Attualmente al Modena, l'attaccante ha già sotto la guida di Vivarini ai tempi del Frosinone. La società sta riflettendo concretamente sulla fattibilità dell'operazione, puntando sulla conoscenza tattica tra il giocatore e l'allenatore per un inserimento immediato.
Centrocampo: tre profili per la regia
In mezzo al campo, la dirigenza biancorossa sta vagliando tre profili di caratura internazionale e di categoria: Emil Bohinen, norvegese di proprietà del Genoa ma attualmente in prestito al Venezia, Adam Nagy dello Spezia e Rachid Kouda, talento di proprietà del Parma, attualmente anche lui allo Spezia.
Capitolo uscite: addii eccellenti in vista
Il mercato in entrata sarà necessariamente finanziato o sbloccato dalle cessioni. In difesa, Francesco Vicari è finito nel mirino del Mantova, con i primi contatti già avviati. Situazione fluida anche per quanto riguarda Mirko Antonucci, Anthony Partipilo e Riccardo Pagano.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30