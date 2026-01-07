Bari, mercato per il salto di qualità: Caso nel mirino. Sarà rivoluzione a centrocampo

Dopo aver blindato la difesa con l’innesto di Andrea Cistana, il Bari è entrato nella fase più calda della sessione invernale. Un vertice di mercato ai massimi livelli, che ha visto protagonisti il presidente Luigi De Laurentiis, i direttori Magalini e Di Cesare e il tecnico Vincenzo Vivarini, ha tracciato, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le linee guida: la priorità è ora l'acquisto di una seconda punta e di un rinforzo di spessore in mediana.

Attacco: suggestione Giuseppe Caso

Per il reparto offensivo, il nome in cima alla lista è quello di Giuseppe Caso. Attualmente al Modena, l'attaccante ha già sotto la guida di Vivarini ai tempi del Frosinone. La società sta riflettendo concretamente sulla fattibilità dell'operazione, puntando sulla conoscenza tattica tra il giocatore e l'allenatore per un inserimento immediato.

Centrocampo: tre profili per la regia

In mezzo al campo, la dirigenza biancorossa sta vagliando tre profili di caratura internazionale e di categoria: Emil Bohinen, norvegese di proprietà del Genoa ma attualmente in prestito al Venezia, Adam Nagy dello Spezia e Rachid Kouda, talento di proprietà del Parma, attualmente anche lui allo Spezia.

Capitolo uscite: addii eccellenti in vista

Il mercato in entrata sarà necessariamente finanziato o sbloccato dalle cessioni. In difesa, Francesco Vicari è finito nel mirino del Mantova, con i primi contatti già avviati. Situazione fluida anche per quanto riguarda Mirko Antonucci, Anthony Partipilo e Riccardo Pagano.