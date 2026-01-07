Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, mercato per il salto di qualità: Caso nel mirino. Sarà rivoluzione a centrocampo

Bari, mercato per il salto di qualità: Caso nel mirino. Sarà rivoluzione a centrocampoTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:16Serie B
Luca Bargellini

Dopo aver blindato la difesa con l’innesto di Andrea Cistana, il Bari è entrato nella fase più calda della sessione invernale. Un vertice di mercato ai massimi livelli, che ha visto protagonisti il presidente Luigi De Laurentiis, i direttori Magalini e Di Cesare e il tecnico Vincenzo Vivarini, ha tracciato, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le linee guida: la priorità è ora l'acquisto di una seconda punta e di un rinforzo di spessore in mediana.

Attacco: suggestione Giuseppe Caso
Per il reparto offensivo, il nome in cima alla lista è quello di Giuseppe Caso. Attualmente al Modena, l'attaccante ha già sotto la guida di Vivarini ai tempi del Frosinone. La società sta riflettendo concretamente sulla fattibilità dell'operazione, puntando sulla conoscenza tattica tra il giocatore e l'allenatore per un inserimento immediato.

Centrocampo: tre profili per la regia
In mezzo al campo, la dirigenza biancorossa sta vagliando tre profili di caratura internazionale e di categoria: Emil Bohinen, norvegese di proprietà del Genoa ma attualmente in prestito al Venezia, Adam Nagy dello Spezia e Rachid Kouda, talento di proprietà del Parma, attualmente anche lui allo Spezia.

Capitolo uscite: addii eccellenti in vista
Il mercato in entrata sarà necessariamente finanziato o sbloccato dalle cessioni. In difesa, Francesco Vicari è finito nel mirino del Mantova, con i primi contatti già avviati. Situazione fluida anche per quanto riguarda Mirko Antonucci, Anthony Partipilo e Riccardo Pagano.

Articoli correlati
7 gennaio 1996, il Bari di Fascetti e Protti ne rifila quattro all'Inter di Hogdson... 7 gennaio 1996, il Bari di Fascetti e Protti ne rifila quattro all'Inter di Hogdson
Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia
Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers... Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers
Altre notizie Serie B
Bari, mercato per il salto di qualità: Caso nel mirino. Sarà rivoluzione a centrocampo... Bari, mercato per il salto di qualità: Caso nel mirino. Sarà rivoluzione a centrocampo
Cesena, oggi la ricapitalizzazione di 422mila euro. Se arriverà l'ok, al via anche... Cesena, oggi la ricapitalizzazione di 422mila euro. Se arriverà l'ok, al via anche il mercato
Avellino, Aiello: "Le offerte arrivate per Lescano non ci hanno soddisfatto. Vedremo... Avellino, Aiello: "Le offerte arrivate per Lescano non ci hanno soddisfatto. Vedremo il da farsi"
Spezia, Artistico: "Mi sento parte integrante del progetto, il mercato non mi interessa"... Spezia, Artistico: "Mi sento parte integrante del progetto, il mercato non mi interessa"
Venezia, Adorante: "Una marcia in più per la Serie A. Mi piacerebbe vincere la marcatori"... Venezia, Adorante: "Una marcia in più per la Serie A. Mi piacerebbe vincere la marcatori"
Palermo, Corona bloccato in attesa di Pierini. Veroli non è sul mercato Palermo, Corona bloccato in attesa di Pierini. Veroli non è sul mercato
Reggiana, Dionigi: "Non ci sono formazioni condannate. Mercato? Idee chiare" Reggiana, Dionigi: "Non ci sono formazioni condannate. Mercato? Idee chiare"
Martinelli alla Sampdoria, il talento della Fiorentina va a farsi le ossa in Serie... Martinelli alla Sampdoria, il talento della Fiorentina va a farsi le ossa in Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: possibile chance per Dallinga. Kolasinac da valutare
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Immagine top news n.1 Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Immagine top news n.2 Un'altra idea dall'Argentina per il Bologna: è Valentino Acuna del Newell's
Immagine top news n.3 Attenzione attenzione! Clamoroso in casa Milan: ci siamo per il rinnovo di Maignan?
Immagine top news n.4 Gasperini non parla e oggi vede i Friedkin: tutto sul summit con la proprietà
Immagine top news n.5 La migliore Juventus dell'anno travolge il Sassuolo. Spalletti difende David e ha ragione
Immagine top news n.6 Roma cinica: 2-0 al Lecce, Dovbyk segna e si ferma. Gasp in silenzio: c'entra il mercato
Immagine top news n.7 La Lazio si accende: Guendouzi ai saluti, arriva Ratkov. Altri due obiettivi nel mirino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Martone: “Salernitana e Catania mi aspetto ancora qualcosa. Casertana? Domenica banco di prova"
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: “Ravenna, flessione che non mi aspettavo. Arezzo? Squadra vera”
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, il retroscena sul malumore di Sarri: Fabbian piano C, voleva Raspadori e Loftus-Cheek
Immagine news Serie A n.2 Sfumato Cancelo, l'Inter cerca un esterno: idea Molina. E c'è anche la pista Zanotti
Immagine news Serie A n.3 Ogni maledetto gennaio (ed estate) di Gian Piero Gasperini. A Roma come a Bergamo
Immagine news Serie A n.4 Il messaggio di Carboni al Genoa: "Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso"
Immagine news Serie A n.5 Roma, si lavora per difensore e attaccante: contatti per Oosterwolde, Zirkzee punto interrogativo
Immagine news Serie A n.6 City alla ricerca di un difensore, Guardiola: "Non richiameremo Akanji dal prestito all'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, mercato per il salto di qualità: Caso nel mirino. Sarà rivoluzione a centrocampo
Immagine news Serie B n.2 Cesena, oggi la ricapitalizzazione di 422mila euro. Se arriverà l'ok, al via anche il mercato
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Aiello: "Le offerte arrivate per Lescano non ci hanno soddisfatto. Vedremo il da farsi"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Artistico: "Mi sento parte integrante del progetto, il mercato non mi interessa"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Adorante: "Una marcia in più per la Serie A. Mi piacerebbe vincere la marcatori"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Corona bloccato in attesa di Pierini. Veroli non è sul mercato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Virtus Verona, si tenta lo scatto per Cernigoi. Per la difesa sondaggio su Fantoni del Vicenza
Immagine news Serie C n.2 Martone: “Salernitana e Catania mi aspetto ancora qualcosa. Casertana? Domenica banco di prova"
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: “Ravenna, flessione che non mi aspettavo. Arezzo? Squadra vera”
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone C di Serie C: a Dudic bastano 120 secondi
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone B di Serie C: Bellini abbatte il muro dell'Ascoli
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cittadella, tre punti VITAli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.5 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.6 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)