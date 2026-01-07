Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Attenzione attenzione! Clamoroso in casa Milan: ci siamo per il rinnovo di Maignan?
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30
Antonello Gioia

Fino a qualche settimana fa, la permanenza in rossonero di Mike Maignan sembrava pura quasi impossibile. Ma attenzione: perché nel calcio, e il calciomercato non fa così tanta differenza, tutto può cambiare piuttosto in fretta. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, grazie al pressing di compagni, ambiente, Massimiliano Allegri e staff, il portiere avrebbe aperto al - a questo punto - clamoroso rinnovo di contratto.

Le cifre
Nelle ultime ore, ci sarebbero stati contatti molto positivi. Il Milan ha proposto un prolungamento fino al 2031 con ingaggio alla Leao, cioè di 5,7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Nei prossimi giorni, probabilmente il faccia a faccia ci sarà durante la prossima settimana, ci saranno altri contatti tra le parti per trovare l'intesa definitiva. Il punto non è tanto sul lato economico, certamente importante, ma sulla credibilità del progetto rossonero: con Allegri e Tare, Maignan ha capito che il prossimo futuro può essere roseo. Anche grazie alla sua permanenza, al suo talento e alle sue prestazioni.

I numeri
Dopo 17 turni di campionato il Milan può vantare una delle migliori difese di tutta la Serie A, solo Como e Roma hanno fino a questo momento fatto meglio. I soli 13 gol incassati rappresentano un netto passo avanti rispetto allo scorso anno, mentre i 9 clean sheets testimoniano una squadra capace di controllare le partite e ridurre al massimo i rischi. Non si tratta di exploit isolati, ma di una costanza che accompagna il cammino rossonero settimana dopo settimana, nonostante qualche alto e basso. 

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
