Cesena, oggi la ricapitalizzazione di 422mila euro. Se arriverà l'ok, al via anche il mercato

Il mercato ha preso il via cinque giorni fa, il 2 gennaio, ma, come noto, il Cesena aveva il blocco momentaneo in attesa della ricapitalizzazione che la società avrebbe dovuto effettuare. E la buona notizia è arrivata quest'oggi, perché, come si legge sull'edizione on line del Corriere di Romagna, dagli USA è arrivato il via libera per procedere con l'operazione, e quest'oggi sarà effettuata la ricapitalizzazione di 422mila euro; domani la commissione indipendente sui conti delle società farà le verifiche opportune, e se sarà riequilibrato l’indicatore fra il costo del lavoro allargato e i ricavi si potrà procedere con il calciomercato.

Quale il primo acquisto? Un centrocampista, stando almeno a quanto si legge, che dovrebbe rispondere al nome di Mattia Valoti, in uscita dalla Cremonese. Servirà poi anche un attaccante, rimbalza il nome di Luca Moro del Sassuolo, ma al netto di quelli che saranno i nomi nel dettaglio, ecco che i rinforzi saranno comunque necessari. Richiesti anche a gran voce da Michele Mignani.

Gli obietti del Cesena, complice anche la classifica, sono ben chiari, e alla ripresa della campionato ci sarà da archiviare quanto prima il ko contro il Catanzaro che ha portato le aquile a scavalcare in classifica i bianconeri.