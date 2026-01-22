La Juventus accelera per En-Nesyri: il ds Ottolini è a Istanbul per chiudere
La Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riferito dal collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è arrivato in mattinata a Istanbul per chiudere la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante marocchino alla corte di Luciano Spalletti.
Classe 1997, reduce dalla Coppa d’Africa, En-Nesyri si trasferirebbe alla Juventus in prestito con diritto di riscatto dal Fenerbahçe. Si allontana Jean-Philippe Mateta, vista la distanza economica con il Crystal Palace e il recente inserimento dell’Aston Villa.
