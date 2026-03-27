Slovacchia eliminata, Calzona e Lobotka delusi: "Troppi errori, il Kosovo cinque tiri e 4 gol"

Serata amara per la Slovacchia, sconfitta 4-3 in casa dal Kosovo nella semifinale playoff per il Mondiale 2026. Una gara spettacolare ma segnata da troppi errori difensivi, che hanno compromesso la qualificazione per la squadra guidata da Francesco Calzona.

Il commissario tecnico italiano non ha nascosto la delusione nel post-partita: "Sono molto deluso. Dovevamo gestire meglio la partita. Abbiamo commesso alcuni errori, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi: hanno fatto tutto il possibile per ottenere un risultato positivo". Calzona ha poi analizzato con maggiore lucidità l’andamento della gara: "L’avversario ha fatto cinque tiri in porta e ha segnato quattro gol. Questo per noi non è accettabile, ma non cercherò scuse. Ci è mancato Milan Škriniar e durante la partita si è fatto male anche Leo Sauer: assenze che pesano molto".

Sulla stessa linea il capitano Stanislav Lobotka, che ha evidenziato gli errori individuali: "Sapevamo come avrebbe giocato il Kosovo, ma praticamente abbiamo regalato i gol. Abbiamo creato occasioni, ma errori inutili ci sono costati la partita. Mi dispiace davvero tanto". Una sconfitta pesante, non solo per il risultato ma per le modalità con cui è arrivata. La Slovacchia dice addio al sogno Mondiale tra tanti rimpianti, consapevole di aver compromesso tutto con disattenzioni evitabili in una gara che, per lunghi tratti, era stata anche alla portata.