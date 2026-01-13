TMW Juventus, Fabio Miretti è fuori dal mercato. Confermato da Spalletti per i prossimi mesi

Fabio Miretti non si muove dalla Juventus. I bianconeri hanno tolto il centrocampista dal mercato, dopo il gol al Sassuolo di settimana scorsa e la buona prestazione di ieri, seppur in un ruolo non così congeniale come il trequartista. L'idea è quella di rimanere per giocarsi le proprie carte, un po' sulla scia di quanto successo in estate quando era stato cercato a più riprese dal Napoli, salvo poi decidere di restare.

Le buone prestazioni hanno fatto il resto. Perché Luciano Spalletti ha deciso di renderlo protagonista, come un'opzione in più sia per il centrocampo che per la trequarti. Una duttilità che può portarlo a rimanere, al netto della ricerca di un vice Yildiz che continuerà soprattutto in caso di addio di Adzic, seguito dal Parma.

Una settimana fa, nonostante le voci che lo volevano accostato a diversi club, Fabio Miretti aveva parlato così del suo nuovo posto nella Juventus. "Lo vedremo solo col tempo dove può arrivare perché siamo una squadra giovane con ampi margini di crescita. Cerchiamo di arrivare a un livello tale che ci porti in alto, possiamo arrivare in alto ma solo il tempo lo dirà. Rispetto alla mia prima stagione alla Juventus ho 100 presenze in più in A, anche l'anno al Genoa mi ha aiutato perché ho visto una realtà è diversa. Mi sento migliorato sotto tanti punti di vista, la strada è ancora lunga e di migliorarsi non si finisce mai".