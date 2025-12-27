La Juventus crea di più, ma è del Pisa l'occasioni migliore: traversa di Moreo, 0-0 al 45'

Dopo 45 minuti è 0-0 tra Pisa e Juventus all'Arena Garibaldi.

Quanti duelli

Diverse novità di formazione potevano far pensare a un cambio modulo sia dall'una che dall'altra parte, invece il Pisa rimane col 3-5-2 e la Juventus col 3-4-2-1 con Koopmeiners in trequarti. Il risultato è che, con due sistemi di gioco così simili, le due squadre si incastrano perfettamente per negli accoppiamenti. E così, come prevedibile, ne viene fuori una partita di tanti duelli individuali, come spesso accade nel calcio moderno. Con la Vecchia Signora che, con la sua qualità nettamente maggiore, si lascia preferire.

Le occasioni della Juventus

Il Pisa tiene tutto sommato bene il campo, ma le palle-gol sono tutte di marca bianconera. Openda ha un paio di palloni buoni ma li spreca, McKennie spedisce sull'esterno della rete, Yildiz dalla sua zolla spara di un soffio a lato, Koopmeiners va in progressione fino a dentro i sedici metri ma sul suo destro si immola Caracciolo.

Pisa al palo (anzi, alla traversa)

I padroni di casa si fanno vedere dall'altro lato con un contropiede e un cross di Touré insidioso su cui per poco non arrivano gli attaccanti. La grande chance arriva a un minuto dal 45', su sviluppo di palla inattiva: il colpo di testa di Moreo termina sulla traversa. Ai punti, forse, nel primo tempo meriterebbe un po' di più la formazione di Spalletti. Ma l'occasione migliore è del Pisa. E all'intervallo si va sullo 0-0.