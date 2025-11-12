La Juventus osserva i giocatori in scadenza: Maignan e Celik obiettivi concreti

La Juventus tiene d'occhio anche i parametri zero e due di questi giocano in Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle idee della dirigenza c'è anche quella di provare ad acquistare Mike Maignan del Milan e Zeki Celik della Roma. Per quanto riguarda il portiere, le trattative per un eventuale prolungamento di contratto con i rossoneri si sono interrotte tempo fa, con il Chelsea che sta spingendo per accogliere l'estremo difensore francese. Niente però è sicuro e così i bianconeri continuano a sperare.

La Vecchia Signora non può competere con gli ingaggi della Premier League e sa che chiederà molto di più dei 3 milioni di euro annui che percepisce attualmente, ma l'ex Lille si trova benissimo in Italia e a Torino troverebbe l'ex compagno al Milan Pierre Kalulu e il compagno di nazionale Khephren Thuram.

Il difensore turco di proprietà dei giallorossi invece è un profilo diverso, che ha condiviso lo spogliatoio proprio con Maignan in Francia. I dialoghi tra lui e la Roma per il rinnovo sono aperti, ma sono anche partiti i primi sondaggi per cercare di rallentare le trattative da parte della Juventus. Infine Comolli e gli altri uomini mercato si sono informati pure su Serge Gnabry del Bayern Monaco, ma il suo salario è fuori portata, visto che pure il Liverpool si è inserito nella corsa al tedesco.