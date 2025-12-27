La Juventus passa con un po' di fortuna a Pisa: al 74' autorete di Calabresi
A poco più di un quarto d'ora dalla fine della partita, la Juventus trova il gol del vantaggio sul campo del Pisa. Bella azione sulla destra, conclusa con un po' di fortuna: Calabresi, nel tentativo di anticipare Kalulu, si immola sulla sfera, che dopo un rimpallo gli risbatte addosso e finisce per battere Semper.
