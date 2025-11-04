La Juventus sfida il grande oggetto del desiderio di mercato di Comolli

La Juventus sfida il grande oggetto del desiderio di Damien Comolli. Che una volta insediatosi alal Continassa, come prima idea per il suo progetto, ha avuto proprio quella di portare in bianconero Morten Hjulmand. Ci ha provato fino in fondo, anche se da subito le richieste dello Sporting CP erano proibitive per i bianconeri. Oggi lo ritrova in Champions League, nella sfida tra Juve e Dragoes, e con la voglia di Luciano Spalletti di avere un regista c'è da immaginare che ci riproverà.

Hjulmand è il centro gravitazionale dello Sporting, il suo leader. Una vera e propria 'Corvinata', con il ds del Lecce, Pantaleo Corvino, che lo preso da 2 milioni di euro e ceduto a più di 20, seconda cessione più remunerativa di sempre per la formazione salentina. E da subito, Hjulmand si è imposto come leader dei Dragoes. Lo Sporting aveva già ceduto Viktor Gyokeres all'Arsenal e ha deciso di non far partire anche l'altra colonna del suo progetto, anche perché Hjulmand ha disputato una stagione 2024/25 da super leader in Portogallo, scendendo in campo in 47 partite tra tutte le competizioni, segnando tre gol e fornendo due assist.

Capitano dello Sporting, leader della Danimarca, in questa annata ha giocato tutte le partite tranne quella di Allianz Cup contro il modesto Alverca. Un rendimento altissimo, poi, con lo Sporting che si gioca ancora il titolo, con il Porto di Francesco Farioli e col Benfica di José Mourinho. Hjulmand difficilmente lascerà Lisbona a gennaio, ma Comolli ci proverà, ancora. Altrimenti, sarà assalto in estate...