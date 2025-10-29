Juventus, torna di moda Hjulmand. Le alternative sono Bouaddi e Schlager

La Juventus sta già pensando ai rinforzi per il mese di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, a Torino tornerà di moda il nome di Morten Hjulmand, capitano dello Sporting CP e uno dei registi migliori d'Europa. A Luciano Spalletti, ovvero colui che prossimamente si siederà sulla panchina dei bianconeri, piace molto, ma bisogna capire se l'affare è fattibile o meno.

In estate, soprattutto a luglio, la dirigenza aveva provato ad approcciarsi ai portoghesi, ma la risposta era stata semplice: serviva pagare la clausola da 80 milioni di euro per accaparrarselo. Il punto è che anche con la metà la trattativa si sarebbe potuta sbloccare. Prenderlo a gennaio sarà decisamente complicato, però intanto in Champions League la Vecchia Signora lo osserverà da vicino e capirà qualcosa in più.

Le alternative sono Ayyoub Bouaddi, 18enne del Lille, che però chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire, e Xaver Schlager del Lipsia. Con i tedeschi i rapporti sono ottimi, l'unica contro-indicazione è l'età, dato che il perno della squadra seconda in Bundesliga è un 29enne. Le decisioni finali dovrà prenderle Damien Comolli, ma adesso avrà un altro interlocutore, con il quale la speranza è riuscire ad avere un rapporto migliore rispetto a quello avuto con Tudor.