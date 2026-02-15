La Juventus si tuffa in Champions: Spalletti può ritrovare Khephren Thuram
L'indomani del derby d'Italia è di quelli amari in casa della Juventus. Nonostante la percezione di aver subito una ingiustizia, rappresentata dal cartellino rosso mostrato dall'arbitro La Penna a Kalulu, i bianconeri hanno offerto una prova coraggiosa contro l'Inter trovando anche un momentaneo pareggio in 10 contro 11, salvo poi incassare la rete del definitivo 3-2 da parte di Zielinski a ridosso del 90'.
La squadra di Luciano Spalletti prova dunque a voltare pagina: all'orizzonte c'è l'andata dei playoff di Champions League, contro il Galatasaray. Martedì la prima delle due sfide per conquistare l'accesso agli ottavi di finale.
Per la gara contro gli ex Serie A Osimhen, Icardi e Lang il tecnico di Certaldo potrebbe contare su un recupero importante. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, l'allenatore conta di recuperare Khephren Thuram a centrocampo. Il figlio d'arte francese aveva dovuto dare forfait contro l'Inter a causa dell'edema osseo che lo ha costretto a rimanere ai box negli scorsi giorni. Un rientro importante per un giocatore che rappresenta una certezza anche nel nuovo corso targato Luciano Spalletti.