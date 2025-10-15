Italia, tris contro Israele e playoff Mondiale. Il Corriere dello Sport titola: "Ci risiamo"
"Ci risiamo" è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per aprire la sua prima pagina all'indomani del netto 3-0 rifilato dall'Italia a Israele. Un tris, quello arrivato al Bluenergy Stadium di Udine, che permette agli azzurri di centrare l'obiettivo minimo dei playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale: "Gattuso vince ancora - prosegue il giornale sportivo romano -. L'Italia batte Israele (3-0): a fine marzo gli spareggi per la terza volta di fila".
Il Corsport esalta poi i singoli, focalizzandosi soprattutto su Mateo Retegui: "Retegui, che doppietta! Donnarumma super. Tris firmato da Mancini, per Rino 16 gol in quattro partite. La qualificazione va conquistata ai playoff. Scontri e feriti: caos a Udine".
Il taglio alto è invece su Gleison Bremer, nella giornata di ieri sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro: "Juve, decide Bremer - si legge -. Al momento non si pensa di intervenire a gennaio. Il club valuterà le condizioni del brasiliano, i cui tempi si sono allungati, prima di tornare sul mercato per integrare la difesa. Tudor sembra tentato dal doppio centravanti per la trasferta di Como".
