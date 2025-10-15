Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 15 ottobre

Sono ovviamente dedicati alla Nazionale i titoli di apertura dei principali giornali sportivi in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre. L'Italia di Gattuso batte 3-0 Israele nella discussa gara giocata ieri sera al Bluenergy Stadium di Udine e si guadagna un posto nel playoff che vale un posto per il Mondiale 2026: l'uomo copertina è Mateo Retegui, autore della doppietta che indirizza il match con un gol per tempo (perfetto calcio di rigore nel promo tempo, eurogol con destro a giro nel secondo) prima del definitivo 3-0 del romanista Gianluca Mancini.

Tra gli altri argomenti trattati, oltre a qualche accenno al campionato che riprenderà nel weekend, c'è anche il recente intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro a cui si è sopposto Gleison Bremer e il forte interesse del Chelsea per Kenan Yildiz.