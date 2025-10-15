Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 15 ottobre

Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 15 ottobre
Oggi alle 07:01
Stefano Bertocchi

Sono ovviamente dedicati alla Nazionale i titoli di apertura dei principali giornali sportivi in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre. L'Italia di Gattuso batte 3-0 Israele nella discussa gara giocata ieri sera al Bluenergy Stadium di Udine e si guadagna un posto nel playoff che vale un posto per il Mondiale 2026: l'uomo copertina è Mateo Retegui, autore della doppietta che indirizza il match con un gol per tempo (perfetto calcio di rigore nel promo tempo, eurogol con destro a giro nel secondo) prima del definitivo 3-0 del romanista Gianluca Mancini.

Tra gli altri argomenti trattati, oltre a qualche accenno al campionato che riprenderà nel weekend, c'è anche il recente intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro a cui si è sopposto Gleison Bremer e il forte interesse del Chelsea per Kenan Yildiz.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
