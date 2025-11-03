La Lazio e i segreti di una difesa imbattuta da 4 gare. Domenica il crash test con l'Inter

A volte è servito un super Provedel, altre volte invece, come accaduto stasera, è "bastata" una difesa di ferro. Quel che è certo è che la Lazio ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 4 partite di Serie A, nelle quali ha incontrato Atalanta, Juventus, Pisa e Cagliari. Non solo non era scontato, ma anche poco preventivabile vedendo le difficoltà precedenti, che suggerivano decisamente un andamento differente.

Domenica i biancocelesti saranno ospiti dell'Inter, la squadra più prolifica dell'intero campionato. Un crash test che dirà sicuramente qualcosa in più sulla tenuta della retroguardia, che rischia però di dover fare a meno di Alessio Romagnoli, uscito all'intervallo per un problema fisico e in forte dubbio per il big match in programma il 9 novembre, ovvero tra soli 6 giorni.

La difesa è un punto di forza di Maurizio Sarri da sempre, il lavoro maniacale sulla linea e sui meccanismi perfetti che servono per regolare i movimenti del reparto arretrato sono dei suoi marchi di fabbrica. I risultati per ora si vedono e gli danno ragione: solo la Roma e il Como hanno subito meno gol. Un dato che la dice lunga sul lavoro del tecnico, che aveva iniziato la stagione con ben altre difficoltà.