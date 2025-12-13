Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio con la porta imbattuta? Una meida davvero rilevante. Il Parma davanti...

Lazio con la porta imbattuta? Una meida davvero rilevante. Il Parma davanti...
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:06
Redazione Footstats

Una sola vittoria interna per il Parma fino a questo momento. La formazione allenata da Cuesta non vince tra le mura amiche dal 29 settembre scorso (Parma-Torino 2-1), quindi due mesi e mezzo fa. Il rendimento esterno della Lazio non può definirsi soddisfacente. Dei 19 punti in classifica dei biancocelesti, solo 5 sono stati ottenuti lontani dall’Olimpico (una vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte).

La Lazio ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato giocate a Parma. Fa eccezione solo quella disputata la scorsa stagione: alla 14esima giornata i ducali si imposero per 3-1. Era il 1 dicembre 2024, quindi giusto, giusto un anno fa.

Per ben 7 volte nelle prime 14 giornate, la Lazio è uscita dal campo senza aver subito reti. La formazione biancoceleste è primatista nella classifica dei clean sheet, assieme a Milan e Inter. Un dato che fa sicuramente contento il portiere Ivan Provedel.

Il Parma ha il peggior attacco del torneo con dieci reti all’attivo, così come il Pisa del resto. Un dato questo che si accompagna al fatto che ha mandato a segno solamente sei giocatori (ultima insieme ad altre tre squadre).

Zero rigori contro. Lazio molto attenta nella propria area di rigore, tanto che non ha dovuto affrontare nemmeno un penalty. Ormai sono rimaste solamente tre squadre ad avere questo zero: oltre ai biancocelesti anche Roma e Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)
32 incontri disputati
12 vittorie Parma
11 pareggi
9 vittorie Lazio
36 gol fatti Parma
32 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A PARMA
1961/1962 Serie B Parma vs Lazio 0-0, 12° giornata
L’ULTIMA SFIDA A PARMA
2024/2025 Serie A Parma vs Lazio 3-1, 14° giornata

© Riproduzione riservata
