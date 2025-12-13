Lazio, Provedel: "Era tosta in nove, Noslin è entrato con il motorino"

La Lazio vince al Tardini con due giocatori in meno, al termine di un finale folle. Queste le parole di Ivan Provedel al termine della sfida ai microfoni di DAZN:

Ivan che emozioni ci sono ora dopo questi tre punti?

“Sapevamo che era una gara tosta, qua hanno perso punti tante squadre importanti come Milan e Como. In dieci dal primo tempo lo è diventato ancora di più, poi sempre di più in 9. Per fortuna Noslin è entrato con il motorino”.

La parata su Estevez?

“Ho giocato con Nahuel a La Spezia, non so se è stata deviata e rallentata, io ci ho messo tutto e l’ho presa”.

Ti abbiamo visto spesso fuori per cercare di limitare le rimesse laterali?

“Ho cercato di essere deterrente, su una non sono uscito e abbiamo rischiato. Loro sono molto fisici e ci dobbiamo adattare”.