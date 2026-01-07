La Lazio ha un nuovo centravanti, la Roma accelera per Raspadori: le top news delle 22

Il pomeriggio di Serie A è stato caratterizzato dal convincente successo dell'Atalanta sul Bologna nello scontro per l'Europa, ma anche e soprattutto dall'inaspettato pareggio del Napoli in casa contro il Verona: al Maradona è finita 2-2, con gli azzurri che portano a casa un punto in attesa dei risultati di Inter e Milan.

Giornata importantissima in casa Roma, con il tecnico Gian Piero Gasperini che ha incontrato Claudio Ranieri e Ryan Friedkin per un punto sulle strategie di mercato da seguire. Parallelamente, il direttore sportivo Frederic Massara incontrava gli agenti di Giacomo Raspadori, primo obiettivo per rinforzare l'attacco giallorosso in questa seconda parte di stagione.

Un attaccante arriva in casa Lazio, proprio mentre la squadra di Maurizio Sarri è in campo contro la Fiorentina: a Fiumicino è sbarcato Petar Ratkov, centravanti classe 2003 prelevato dal Salisburgo a fronte del pagamento di circa 13 milioni di euro, col giocatore che dovrà raccogliere l'eredità del Taty Castellanos. "Qualcuno ha detto che abbiamo improvvisato l'acquisto dell'attaccante, ma lo seguivamo da diverso tempo: sappiamo tutto di lui, che è velocissimo e ha le caratteristiche che servivano alla Lazio", ha spiegato il presidente Lotito. Un innesto importante in attesa degli altri colpi, considerando anche l'imminente partenza di Guendouzi verso la Turchia per firmare col Fenerbahce.