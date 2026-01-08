Lazio, Ratkov: "Prime sensazioni incredibili. Non ho ancora sentito Sarri"

Il neo acquisto della Lazio, Petar Ratkov, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club biancocelesti poco dopo aver firmato il suo nuovo contratto. L'attaccante, che prenderà il posto di Castellanos, si è raccontato e ha risposto ad alcune domande. Queste le sue parole: "Mi chiamo Petar Ratkov, ho 22 anni e vengo dalla Serbia. Le prime sensazioni sono incredibili, sono arrivato in un club veramente importante, uno dei più grandi in Italia. Ci sono grandi giocatori e un grande allenatore, è tutto perfetto. Non vedo l’ora di iniziare a giocare e allenarmi. I miei obiettivi sono quelli di stare bene fisicamente e segnare tanti gol, aiutare la Lazio a migliorare e finire nelle prime sei in classifica.

Non ho ancora sentito mister Sarri, ma spero di farlo tra oggi e domani, è un allenatore incredibile e per un giocatore giovane è davvero importante. Quando ero piccolo guardavo sempre la Serie A, c’erano i migliori attaccanti del mondo. Sono venuto qui per migliorare il mio gioco, la mia personalità e per segnare tanti gol. Per un giovane che vuole crescere e segnare, la Serie A è uno dei migliori campionati al mondo. Ho parlato ieri con Milinkovic-Savic, mi ha detto che qui è tutto fantastico, la città è perfetta e che sono in un grande club, per lui il migliore in Italia. Ero molto felice quando ho sentito le sue parole.

Ho visto la partita con la Fiorentina, abbiamo giocato meglio ma non voglio aggiungere altro. Guardavo la partita e mi è piaciuta la nostra fase offensiva, mi immaginavo già nella squadra. Sono un attaccante con fiuto del gol, ho un’ottima finalizzazione e intelligenza tattica. Mi piace giocare la palla e sono bravo di testa, queste sono le mie qualità migliori. Nel tempo libero gioco a padel, mi piace molto e lo pratico spesso. Quando ho tempo libero ci gioco sempre. Ho giocato nella sesta divisione serba ed ero molto vicino a ritirarmi dal calcio, ma grazie al supporto della mia famiglia non l’ho fatto. Oggi sono felice di essere arrivato in un grande club.

Nella mia famiglia nessuno ha tatuaggi, mio padre e mio fratello non li hanno. Mi piace così, se un giorno vorrò li farò. Haaland è uno dei mio idoli, ma ho sempre detto che il mio idolo è Lewandowski, è un attaccante guardo sempre e cerco di essere come lui. Avrei voluto prendere il numero 21, ma è di Belahyane, poi mio fratello minore ha scelto il numero 20. Ai tifosi voglio dire prima di tutto grazie per i messaggi ricevuti negli ultimi giorni. Posso promettere che darò tutto per renderli felici e far diventare la Lazio il club migliore. Forza Lazio”.