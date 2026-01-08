Lazio, Ratkov sempre più vicino alla firma: ora i test atletici all'Isokinetic. Le immagini
Petar Ratkov è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Arrivato all'Isokinetic, il classe 2003 sta infatti svolgendo proprio adesso i consueti test atletici. Dopodiché, l'attaccante serbo firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al club di Claudio Lotito. Ratkov proviene dal Salisburgo per circa 13 milioni di euro e avrà il compito di sostituire Castellanos nel reparto avanzato di Sarri.
Le parole di mister Sarri su Ratkov ieri dopo la Fiorentina
"Ratkov non lo conosco, non so che dire: imparerò a conoscerlo per poterlo sfruttare. È una scelta societaria, probabilmente loro lo conoscono meglio di me ma non è una polemica, solo una constatazione".
In calce le immagini di Ratkov realizzate dall'inviato di TMW.
