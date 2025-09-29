La Lazio omaggia Focolari: "Ciao Furio, riposa in pace". Niente lutto al braccio

Dopo il breve messaggio di cordoglio diffuso nella giornata di ieri, la Lazio saluta con trasporto Furio Focolari. Il giornalista sportivo, noto per le sue radiocronache dedicate allo sci, ma anche per essere stato storica voce di Radio Radio, si è spento ieri, domenica 28 settembre, all’età di 78 anni. Focolari, che tra le tante imprese sportive ha raccontato i trionfi di Alberto Tomba, non ha mai nascosto la sua fede calcistica laziale.

Il messaggio dei biancocelesti. “Ciao Furio, ci siamo detti tante cose, in alcuni momenti ci siamo anche sostenuti, ci siamo amati e scontrati, ma alla fine ci volevamo sempre bene. Oggi giocheremo per ricordarti, cercando di fare bene per te e per tutta la gente laziale che, come te, sa criticare e vivere con noi lo stesso rapporto di amore e confronto. Siamo così: gioie e dolori. In fondo questa è la nostra natura più profonda. Ciao Furio, riposa in pace. La tua Lazio".

Niente lutto al braccio con il Genoa. In una versione iniziale, il post su X della Lazio - poi modificato dal club biancoceleste - faceva riferimento alla partita con i rossoblù, in programma stasera alle 20.45 a Marassi, e alla sua disputa con il lutto al braccio. Una cosa che invece non accadrà: nonostante alcune indiscrezioni in senso contrario, in Lega Serie A non è arrivata alcuna richiesta formale, e del resto Focolari - pur vicinissimo al mondo Lazio, che lo ha già ricordato e lo ricorderà con altre iniziative - non era un tesserato.