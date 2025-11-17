La Lazio presenta la nuova aquila, ma l'ex falconiere replica: "Quella è sempre Olimpia"

Torna l'aquila allo Stadio Olimpico. Come riportato da gazzetta.it, i tifosi della Lazio stanno per riabbracciare il proprio simbolo dopo quasi un anno di distanza dall'ultimo volo. La collaborazione con l'ex falconiere Juan Bernabè era stata sospesa nel mese di gennaio e con lui anche il rituale del volo che durava dal 2010 e piaceva tanto soprattutto ai bambini.

Dopo questo evento, la Lazio ha faticato a raccogliere punti in casa e ne ha totalizzati solamente 23 in 17 partite, vincendo 5 match, pareggiandone 8 e perdendone 4. Sui propri social i biancocelesti hanno mostrato con fierezza l'aquila che il nuovo falconiere, che ancora non è stato annunciato, dovrà addestrare. Saranno necessarie alcune settimane e quindi prima del 2026 non potrà esserci modo di assistere a quello che era un vero e proprio show.

Verrà indetto anche un concorso per consentire ai sostenitori biancocelesti di scegliere il nome dell'aquila. Non poteva però mancare la polemica da parte di... Juan Bernabè, che sui propri canali social ha replicato così al post pubblicato dalla Lazio: "L’aquila che appare in tutte le foto sui social media relative alla nuova aquila è Olimpia. Le cose stanno andando di male in peggio, come chi prendendo in giro. Abbracci".