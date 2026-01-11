Lazio, Lazzari propizia la vittoria a Verona: "Qui durissima, guardate Atalanta e Inter..."

Manuel Lazzari ha messo il suo zampino nel successo della Lazio sul campo del Verona, uno 0-1 arrivato tramite l'autorete di Nelsson ma propiziata proprio dalla conclusione dell'esterno biancoceleste. Queste le sue parole a Sky Sport nel post partita:

"Questo è un campo veramente difficile e il mister ha battuto su questo in settimana, l'Atalanta ha perso qui e l'Inter ha vinto all'ultimo minuto. Il mister ci aveva preparato, loro si chiudevano bene a 5 dietro e non era facile trovare spazio per fare male. Nel secondo tempo poi ci sono stati tanti contropiedi e per fortuna siamo riusciti a sbloccarla e a vincere".