La Lazio scappa, la Juventus la riprende: le immagini più belle del 2-2 di Torino
La Juventus, per una sera, si fa pazza. I bianconeri rimontano la Lazio dallo 0-2 al 2-2, grazie alle reti di McKennie e Kalulu che rispondono a quelle di Pedro e Isaksen. Un punto a testa per Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, nel contesto di uno Stadium molto perplesso da alcuni episodi arbitrali, come l'intervento di Gila su Cabal nell'area biancoceleste.
Serata, comunque, di grandi emozioni a Torino, in campo e sugli spalti. Nelle foto in calce, le immagini più belle della partita.
