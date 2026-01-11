La Lazio va oltre l'emergenza e gli addii: in attesa del mercato l'Europa resta obiettivo alla portata

La Lazio di Maurizio Sarri dà una risposta forte, in uno dei momenti più complessi di questa stagione. Fra infortuni e cessioni di giocatori dal peso specifico pesante, infatti, i biancocelesti hanno la forza di soffrire e di portare a casa tre punti importantissimi sul campo del Verona grazie all'affondo di Lazzari cminato col tiro che ha portato all'autogol di Nellson.

Senza Matteo Guendouzi e Valentin Castellanos, partiti rispettivamente per Fenerbahce e West Ham, senza Dia ancora in Coppa d'Africa e con problemi di infortuni, Zaccagni e compagni tornano al successo dopo 4 partite senza vittoria e si rilanciano così anche in ottica corsa all'Europa. Il Como sesto, infatti, ora dista 6 punti. Tanti ma non troppi, considerando le 18 partite ancora da giocare.

E considerando soprattutto un mercato ancora aperto e in cui il presidente Claudio Lotito ha promesso altri colpi, almeno due. A Formello sono già arrivati Kenneth Taylor e Petar Ratkov, ma Sarri aspetta ulteriori rinforzi per puntellare la sua rosa e aggiungere qualità soprattutto in mezzo, dove il prossimo obiettivo è sempre più Alex Toth, talento del Ferencvaros su cui il ds Fabiani sta lavorando insistentemente per chiudere a stretto giro di posta. Poi ci sarà tempo per valutare le altre necessità e ovviamente anche eventuali altre cessioni, come ad esempio quella di Nuno Tavares.