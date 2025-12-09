La Lazio vuole Raspadori, ma prima serve l'addio del Taty. Occhi pure su Cucho Hernandez

Il mercato di gennaio sarà importantissimo per la Lazio, che ha necessariamente bisogno di rinforzarsi per restare competitiva per la zona Europa, come vorrebbe Lotito. Secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola quest'oggi, c'è già un accordo di massima con Lorenzo Insigne, ma Maurizio Sarri non può accontentarsi dell'ex Napoli, vuole qualcosa in più, ovvero un centrocampista alla Luis Alberto e Giacomo Raspadori, nel mirino già la scorsa estate.

L'ex attaccante del Sassuolo teme di perdere la Nazionale e ha dato mandato ai suoi agenti di riportarlo in Italia dopo solamente 6 mesi. Difficile però che i biancocelesti possano permetterselo se non verranno ceduti Castellanos, Isaksen o Cancellieri e così viene valutato pure Cucho Hernandez del Real Betis. Chissà se tutto verrà rimandato a giugno, quando servirà pure un terzino al posto di Marusic, con Anton Gaaei dell'Ajax che è tornato di moda nelle chiacchiere all'interno del club. Poi andrà valutata anche la situazione di Nuno Tavares, con Aaron Martin del Genoa e Luca Netz del Borussia Moenchengladbach possibili sostituti.

Per il ruolo di mezzala sono in corso valutazioni su Gustavo Sa del Famalicao, Giovanni Fabbian del Bologna e Tommaso Berti del Cesena. Infine viene monitorato anche David Watson del Kilmarnock.