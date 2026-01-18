Udinese-Inter, Calvarese su Di Bello: "Era regolare l'intervento di Carlos Augusto"
Gianpaolo Calvarese ha analizzato per l'edizione odierna di Tuttosport l'oprato di Marco Di Bello nel corso del match fra Udinese e Inter, vinto dai nerazzurri con gol di Lautaro. Fra gli episodi sotto la lente d'ingrandimento c'è il tocco di Kabasele che "dopo una deviazione di testa di Zanoli viene colpito dal pallone sul braccio da una posizione molto ravvicinata: si evince il contatto fortuito, ma Di Bello fischia comunque - sbagliando - una punizione per l’Inter".
"Due minuti più tardi, invece, fa protestare entrambe le squadre - prosegue - su un contropiede dei friulani interrotto in maniera pulita da Carlos Augusto, vede un fallo e ammonisce il brasiliano; l’Udinese chiede il rosso per dogso, l’Inter giudica l’intervento regolare: ad avere ragione sono i ragazzi di Chivu, in quanto il difensore non colpisce l’avversario ma il pallone".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.