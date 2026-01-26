Due rigori chiesti dal Napoli contro la Juventus, Calvarese: "Giusto non darli"

La Juventus si è imposta con un secco 3-0 contro il Napoli, rilanciandosi per i piani alti della classifica. Nella sfida dello Stadium gli azzurri si sono lamentati in un paio di casi che potevano portare all'assegnazione di un calcio di rigore, soprattutto nel primo tempo, sul contatto fra Bremer e Hojlund.

Dalle colonne di Tuttosport l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha detto la sua in merito agli episodi più discussi della gara di Torino, compresi quelli in area di rigore bianconera.

Sul primo episodio, quello fra Bremer e Hojlund, scrive che il contatto "sembra essere davvero leggero per arrivare a un penalty", con il danese che "sembra andare giù troppo facilmente". Giusto non fischiare, secondo lui.

In seguito c'è un nuovo contatto sospetto, fra Kalulu e Vergara: "Più penalizzante per dinamica" - scrive Calvarese - ": il trequartista è davanti e in posizione ideale per arrivare sul pallone e va giù. L’arbitro laziale decide però di non fischiare, e il VAR conferma la sua decisione: sostenibile". Calvarese specifica poi che non c’è niente né in occasione del contatto tra David e Meret poco prima dell’intervallo, "troppo leggero", né sul tiro di Spinazzola nel secondo tempo: "Il braccio di Bremer è attaccato al corpo".