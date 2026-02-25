Pasalic si conferma uomo Champions dell'Atalanta. E ha segnato quanto Luka Modric

Mario Pasalic è stato decisivo ai fini della qualificazione dell'Atalanta. Il croato ha prima segnato la rete del 3-1 con un gran colpo di testa su traversone di De Roon, poi ha ispirato il calcio di rigore realizzato da Samardzic. Non è la prima volta che il centrocampista è stato decisivo. Citiamo la sfida contro il Brugge nella League Phase, dove segna a tre minuti dalla fine la rete della vittoria ribaltando lo svantaggio iniziale.

Già in quella occasione, Pasalic era diventato il miglior marcatore della Dea in Champions League. Statistica aggiornata dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund. Sono 9 i gol segnati nel massimo torneo continentale e se allarghiamo il discorso anche all'Europa League, allora si va in doppia cifra. Meglio solo Lookman e Ilicic (11) e Muriel (12).

Pasalic tiene inoltre alta la bandiera della Croazia: è il quarto miglior marcatore della competizioni, al pari di Luka Modric, Ivan Perisic, Dado Prso e Alen Boksic.