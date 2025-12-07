La peggior Juve si fa portare a spasso. E i gol subiti non arrivano in momenti a caso

La verità, sulla serata della Juventus, l’ha detta il suo allenatore Luciano Spalletti: “Se non la guidi tu, ti trovi a fare il passeggero degli altri che prendono delle decisioni e tu ti devi adeguare”. È quello che i bianconeri hanno fatto nel tempio napoletano del Maradona: si sono fatti portare a spasso.

La peggior Juve stagionale. Va fatta, per carità, la tara all’avversario: questo Napoli sembra persino più convinto e convincente di quello che ha vinto lo scudetto. È famelico - cosa che la Juve non riesce a essere, nonostante i punti di ritardo dalla vetta glielo imporrebbero - e corre veloce. Neanche nella brutta serata con il Como, la Vecchia Signora era stata così remissiva e improducente. Ha tirato pochissimo (cinque volte in tutto), in area avversaria non si è vista, ha creato appena 0.24 xG. Come ha detto Spalletti: la partita l’ha dettata il Napoli.

E i momenti dei gol… Il tecnico toscano, intanto, cerca la quadra: ha rinunciato ai centravanti e ha chiuso la partita con David e Openda insieme, le risposte le ha avute - come sempre - dal solo e unico Kenan Yildiz. Il dubbio, però, viene: i momenti dei gol sono casuali? La Juve ha preso l’1-0 quando non aveva un centravanti di ruolo, poi ha pareggiato quando è entrato David e il turco si è defilato, infine ha incassato il 2-1 due minuti dopo la sostituzione di Yildiz con Openda. Sarà un caso, ma forse gatta ci cova.