Un talento al giorno, Xavi Espart: il nuovo Lahm ha sangue catalano

Pochi giorni dopo il paragone eccellente di Hansi Flick, che lo ha accostato a una leggenda come Philipp Lahm, il diciassettenne Xavi Espart ha fatto il suo debutto ufficiale contro il Newcastle. Sebbene le assenze per infortunio abbiano accelerato il suo inserimento in prima squadra, il talento del ragazzo è apparso subito evidente. Nonostante sia rimasto in campo per meno di dieci minuti senza partecipare a molte azioni, si è presentato al grande pubblico con un intervento in scivolata estremamente solido, confermando personalità e tempismo fuori dal comune per la sua età.

Nato il 21 maggio 2007 a Barcellona, Espart è considerato uno dei talenti più solidi e versatili emersi dalla Masia negli ultimi anni. La sua polivalenza gli permette di agire come terzino destro, mediano difensivo o centrocampista centrale. Dotato di un ottimo piede destro, mostra grande intelligenza tattica, capacità di lettura del gioco, aggressività nei contrasti e una naturale propensione a supportare l'attacco con sovrapposizioni e cross precisi, incarnando lo stile moderno del terzino offensivo richiesto dal calcio contemporaneo.

Nome: Xavi Espart

Data di nascita: 21 maggio 2007

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: laterale destro/centrocampista

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Philipp Lahm

