La prima volta non si scorda mai: Pio Esposito firma il 3-0 dell'Italia sull'Estonia
TUTTO mercato WEB
Francesco Pio Esposito trova il primo gol con la maglia della Nazionale italiana, una gran bella conclusione che vale il 3-0 sull’Estonia a Tallinn.
L’azione. Il tris azzurro arriva grazie a un bel cross di Spinazzola, pochi minuti prima mandato in porta (e capace di divorarsi la rete) proprio da Esposito. L’esterno napoletano restituisce il favore, il centravanti interista non sbaglia: botta di prima, e ancora Italia a segno.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile