La promessa di Icardi alla Juve, il nuovo tecnico del Pisa, il caso Kouame: le top news delle 18

Questo pomeriggio si è aperto con la chiusura definitiva del caso Christian Kouame: l’attaccante ivoriano non diventerà un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. La Lega Serie A ha infatti espresso parere negativo sul trasferimento a titolo temporaneo, poiché non tutta la documentazione necessaria è stata depositata entro i termini previsti. Una decisione rimasta per ore sub judice e che conferma le sensazioni negative già emerse nelle scorse ore. La Fiorentina cercherà ora una sistemazione alternativa per Kouame all’estero, approfittando dei campionati in cui il mercato è ancora aperto, tra cui Portogallo, Turchia, Grecia e Svizzera.

Tiene banco anche una suggestione di mercato rimasta tale: Mauro Icardi non vestirà la maglia della Juventus, ormai è chiaro. L’attaccante argentino aveva manifestato direttamente ai bianconeri la propria disponibilità al trasferimento, promettendo gol e rendimento immediato. Le condizioni però non si sono concretizzate e Icardi resterà dunque al Galatasaray, con la prospettiva di incrociare proprio la Juventus nei playoff di Champions League. Intanto il Parma ha ufficializzato la cessione in prestito di Adrian Benedyczak al Kasımpaşa, sfruttando la finestra ancora aperta proprio in Turchia.

Sul fronte disciplinare, tre giornate senza trasferte per i tifosi dell’Inter dopo i fatti di Cremona: stop valido fino al 23 marzo, con divieto per le gare contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina, mentre resta salvo il derby. In chiusura, il comunicato nerazzurro: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club. L’ex centrocampista svedese ha firmato fino al 2027 con opzione per un'ulteriore stagione.