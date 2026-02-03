Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: tandem Loftus Cheek-Nkunku per Allegri, sorpresa Casale

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:42Serie A
Giacomo Iacobellis

Si gioca finalmente anche l'ultima gara valida per il 23° turno di Serie A. In campo, alle ore 20.45 e tra le mura dello stadio Dall'Ara, il Bologna di Italiano contro il Milan di Allegri. Questi i due schieramenti iniziali, che vedono le novità Casale e Ferguson da una parte e l'inedita coppia offensiva Loftus-Cheek-Nkunku dall'altra:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.

