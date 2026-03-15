Lazio, Gila: "Abbiamo disputato un grande primo tempo, dobbiamo continuare così"

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di entrare in campo per la ripresa: “Loro pressano alti, ma abbiamo gestito bene sia la fase difensiva, sia le uscite. Dobbiamo continuare così per portare a casa tre punti che sarebbero molto importanti per noi. Siamo soddisfatti del primo tempo che abbiamo disputato”.