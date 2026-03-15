Lazio, Gila: "Abbiamo disputato un grande primo tempo, dobbiamo continuare così"
TUTTO mercato WEB
Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di entrare in campo per la ripresa: “Loro pressano alti, ma abbiamo gestito bene sia la fase difensiva, sia le uscite. Dobbiamo continuare così per portare a casa tre punti che sarebbero molto importanti per noi. Siamo soddisfatti del primo tempo che abbiamo disputato”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile