La rimessa di Miranda chiude una serata tragicomica a Bologna: il Milan giganteggia 3-0

Il Milan passeggia sul Bologna nell'ultima gara valida per il 23° turno di Serie A. C'è stata una sola squadra in campo al Dall'Ara, coi rossoneri già capaci di chiudere in doppio vantaggio il primo tempo grazie alle reti di Loftus-Cheek e Nkunku su rigore. Nella ripresa, la sentenza finale firmata Rabiot dopo una sciagurata rimessa laterale di Miranda.

La strana coppia di Allegri funziona

Pronti-via e il Milan è già dalle parti di Ravaglia. Nonostante l'attacco a dir poco rimaneggiato, il Diavolo si rende pericoloso prima con Loftus-Cheek lanciato a rete da Nkunku (l'inglese, tutto solo, si fa rubare palla dal portiere al 7') e poi con un colpo di testa di Fofana su invito dalla destra di Athekame al 18'. Il gol del vantaggio è comunque nell'aria e gli uomini di Allegri lo trovano con merito al 20': perfetto il piattone di Loftus-Cheek su assist ravvicinato di Rabiot e, soprattutto, sugli sviluppi di un colpo di testa di Nkunku respinto da Ravaglia. L'azione era nata da un errore in fase di controllo di Orsolini e una percussione di Fofana, con cross dalla destra di Athekame. I felsinei accusano il colpo subito e al 38' arriva quindi il raddoppio rossonero. Lancio di Loftus-Cheek e rigore che un ispiratissimo Nkunku si guadagna - causa fallo di Ravaglia in uscita - e trasforma in modo impeccabile: palla da una parte e portiere dall'altra, solito palloncino in bocca per il francese. Bologna con poche idee e troppo fragile in difesa, al riposo si va sul 2-0 per gli ospiti.

Rabiot cala il tris e scrive la parola fine

La reazione dei padroni di casa non arriva neanche nella ripresa, anzi. Italiano getta nella mischia Dallinga e Bernardeschi, però il copione resta pressoché lo stesso: lo si capisce fin dal 48', quando Miranda direttamente da rimessa laterale serve un perfetto assist (involontario) a Rabiot. Per il francese è un gioco da ragazzi superare Heggem e andare in porta per segnare lo 0-3. Notte fonda a Bologna, dove le sconfitte consecutive in campionato sono ormai tre. Il Milan, invece, riaccorcia sull'Inter capolista, adesso a +5

Rivivi qui il live di TMW di Bologna-Milan!