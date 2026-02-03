Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"

Il mondo del calcio è in lutto da ieri per la prematura scomparsa, dopo una breve malattia, dell’ex difensore Nicolas Giani. Il classe ‘86 aveva legato il suo nome soprattutto ai colori biancazzurri della squadra di Ferrara di cui era stato capitano e bandiera nella cavalcata che portò la squadra allenata da Leonardo Semplici dalla Serie C alla Serie A con due successi di campionato (2015-2016 e 2016-2017).

Nato a Como il 13 marzo 1986, ha calcato i campi di tutta Italia giocando da difensore nella Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spal, Spezia, Feralpi Salò, Desenzano Calvinia: inoltre, ha indossato anche la maglia azzurra nelle giovanili Under18 e Under19 tra il 2004 e il 2005.

Di seguito il messaggio di cordoglio della Lega Pro:

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo e la Lega Pro tutta si uniscono al cordoglio per la prematura scomparsa di Nicolas Giani, che in Serie C ha vestito le maglie di Feralpisalò, Spal, Vicenza, Perugia e Pro Patria. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giunga l’abbraccio e la vicinanza della Lega Pro.