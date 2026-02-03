Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"

Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:18Serie C
Tommaso Maschio

Il mondo del calcio è in lutto da ieri per la prematura scomparsa, dopo una breve malattia, dell’ex difensore Nicolas Giani. Il classe ‘86 aveva legato il suo nome soprattutto ai colori biancazzurri della squadra di Ferrara di cui era stato capitano e bandiera nella cavalcata che portò la squadra allenata da Leonardo Semplici dalla Serie C alla Serie A con due successi di campionato (2015-2016 e 2016-2017).

Nato a Como il 13 marzo 1986, ha calcato i campi di tutta Italia giocando da difensore nella Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spal, Spezia, Feralpi Salò, Desenzano Calvinia: inoltre, ha indossato anche la maglia azzurra nelle giovanili Under18 e Under19 tra il 2004 e il 2005.

Di seguito il messaggio di cordoglio della Lega Pro:
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo e la Lega Pro tutta si uniscono al cordoglio per la prematura scomparsa di Nicolas Giani, che in Serie C ha vestito le maglie di Feralpisalò, Spal, Vicenza, Perugia e Pro Patria. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giunga l’abbraccio e la vicinanza della Lega Pro.

Articoli correlati
Il calcio piange Giani, il messaggio della Lega B: "Ci stringiamo attorno alla sua... Il calcio piange Giani, il messaggio della Lega B: "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia"
Il calcio piange Giani, l'ex compagno Silvestri: "Non solo un capitano, ma un amico"... Il calcio piange Giani, l'ex compagno Silvestri: "Non solo un capitano, ma un amico"
Vicenza, il cordoglio del club per la scomparsa dell'ex Nicolas Giani Vicenza, il cordoglio del club per la scomparsa dell'ex Nicolas Giani
Altre notizie Serie C
Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"... Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"
Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione" Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione"
Perugia, innesto di prospettiva: dal Genoa arriva il centrocampista Dodde UfficialePerugia, innesto di prospettiva: dal Genoa arriva il centrocampista Dodde
La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play... La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play off"
Triestina, è Anton il rinforzo per la difesa. Arriva da svincolato dopo l'addio alla... UfficialeTriestina, è Anton il rinforzo per la difesa. Arriva da svincolato dopo l'addio alla Pro Vercelli
Cittadella, il centrocampista Djibril va in Serie D: giocherà col Bassano UfficialeCittadella, il centrocampista Djibril va in Serie D: giocherà col Bassano
Salernitana, Faggiano: "Tentativo per Partipilo, ma non è arrivato per due motivi"... Salernitana, Faggiano: "Tentativo per Partipilo, ma non è arrivato per due motivi"
Striscione contro la polizia fuori a Trento. Il presidente: "Condanno con fermezza... Striscione contro la polizia fuori a Trento. Il presidente: "Condanno con fermezza la scritta"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: le scelte di Italiano e Allegri al Dall'Ara
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tare spiega il dietro-front del Milan su Mateta: "Trattativa saltata per un problema fisico"
Immagine top news n.1 Petardo Audero, la Polizia di Cremona ha arrestato il tifoso interista responsabile del lancio
Immagine top news n.2 Ci siamo per il rinnovo di Yildiz con la Juventus. Firma a giorni, tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Chi è Hiljemark, il tecnico scoperto per caso dal Pisa che allenerà 4 giocatori più vecchi di lui
Immagine top news n.4 Luperto saluta il Cagliari con polemica: "A volte si prende atto di decisione già definite..."
Immagine top news n.5 Pisa, Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico: contratto fino al 2027 con opzione
Immagine top news n.6 Petardo Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter per tre giornate. Ma il derby è salvo
Immagine top news n.7 Kouame dalla Fiorentina all'Hellas Verona non s'ha da fare: definitivo no di Lega Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'osservatore Palma: "Genoa, che colpo Amorim. Lazio, interessante Przyborek"
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "La Juve doveva cercare di accontentare Spalletti per l'attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nkunku raddoppia su calcio di rigore dopo fallo di Ravaglia: Bologna-Milan 0-2 al 38'
Immagine news Serie A n.2 Genoa, Diego Lopez: "Da mesi su Amorim. O lo prendevamo ora o mai più"
Immagine news Serie A n.3 Dopo Allegri anche Cesc Fabregas: il tecnico con la torcia olimpica nel centro di Como
Immagine news Serie A n.4 Montolivo: "Il Milan di Allegri resta una squadra incompleta, non può competere con l'Inter"
Immagine news Serie A n.5 Loftus-Cheek si fa perdonare dopo l'erroraccio di inizio gara: Bologna-Milan 0-1 al 20'
Immagine news Serie A n.6 Stramaccioni aumenta l'hype: "Per il Milan quella di Bologna è una gara spartiacque"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Stabile si presenta all'Entella: "Trattativa nata nelle ultime ore. Un onore essere qui"
Immagine news Serie B n.2 Candela: "L'Empoli è un passo avanti nella mia carriera. Posso giocare anche da centrale"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Pierini e Soleri subito con i compagni. Infortunio alla spalla per Giordano
Immagine news Serie B n.4 Il calcio piange Giani, il messaggio della Lega B: "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia"
Immagine news Serie B n.5 Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata di un turno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, innesto di prospettiva: dal Genoa arriva il centrocampista Dodde
Immagine news Serie C n.4 La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play off"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, è Anton il rinforzo per la difesa. Arriva da svincolato dopo l'addio alla Pro Vercelli
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, il centrocampista Djibril va in Serie D: giocherà col Bassano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.4 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.5 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping