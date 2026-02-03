Milan show al Dall’Ara, Fofana: “Tre gol e zero subiti, era quello che cercavamo”

Nel post partita di Bologna-Milan, vinto nettamente per 0-3 dalla squadra di Massimiliano Allegri, Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni di Milan TV, commentando la prestazione rossonera al Dall’Ara.

È stata una serata perfetta?

“È la serata che volevamo fin dall’inizio. Cercavamo anche il clean sheet dopo le ultime partite e poi sono arrivati i tre gol: sì, è stata una serata perfetta”.

Il gol di Rabiot, ancora una volta di un centrocampista, come chiede il mister

“Ora non ci chiede più tanti gol, ma sappiamo che dobbiamo comunque trovarli. È importante che anche i centrocampisti diano il loro contributo”.

Dodici giorni senza partite: quanto sarà importante questa pausa?

“Sarà fondamentale fermarsi un po’, fare qualcosa di diverso dal calcio e far respirare la testa. Poi però dovremo rientrare bene, pronti e concentrati, per attaccare una parte di stagione che sarà decisiva”.