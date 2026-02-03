Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tare spiega il dietro-front del Milan su Mateta: "Trattativa saltata per un problema fisico"

Tare spiega il dietro-front del Milan su Mateta: "Trattativa saltata per un problema fisico"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 20:32Serie A
Marco Pieracci

Igli Tare, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Bologna: "Dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Bisogna guardare avanti e fare una partita importante, per vincerla dando continuità alla classifica e alle nostre aspettative".

Perché il Milan cercava un altro attaccante?
"L'operazione Mateta riguardava il futuro e non il presente, abbiamo cercato di anticiparla poi abbiamo constatato questo problema fisico decidendo di non andare avanti nella trattativa poi in futuro si vedrà. La squadra finora ha fatto molto bene, Leao ha questo problema nelle ultime settimane. Pulisic ha qualche problemino, ma siamo felici di questa squadra e andiamo avanti senza cercare alibi".

Il rinnovo di Maignan è stato difficile?
"Per Mike non è stato difficile, perché ormai è una bandiera di questa società. C'erano trattative da concludere, però il suo desiderio è sempre stato quello di restare al Milan e ha sempre combattuto per realizzarlo. La società è stata brava, dando un segnale per il futuro".

Come mai in difesa avete deciso di non intervenire?
"Per la difesa non c'era la necessità, se ci fosse stato qualcosa da cogliere lo avremmo fatto ma insieme a Max abbiamo deciso di andare avanti con questo gruppo che ci sta dando soddisfazioni".

Articoli correlati
Milan, rinforzi in difesa? Tare: "Se ci sarà qualcosa che ci può aiutare, ci muoveremo"... Milan, rinforzi in difesa? Tare: "Se ci sarà qualcosa che ci può aiutare, ci muoveremo"
Milan-Lecce, in ballo il futuro di Camarda. Tare: "Ne parleremo dopo la partita" Milan-Lecce, in ballo il futuro di Camarda. Tare: "Ne parleremo dopo la partita"
Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"... Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"
Altre notizie Serie A
Che Icardi avrebbe ritrovato la Juve? Dalla Turchia: "Segna sempre, ma è un po' più... Esclusiva TMWChe Icardi avrebbe ritrovato la Juve? Dalla Turchia: "Segna sempre, ma è un po' più appesantito"
Nkunku raddoppia su calcio di rigore dopo fallo di Ravaglia: Bologna-Milan 0-2 al... Nkunku raddoppia su calcio di rigore dopo fallo di Ravaglia: Bologna-Milan 0-2 al 38'
Genoa, Diego Lopez: "Da mesi su Amorim. O lo prendevamo ora o mai più" Genoa, Diego Lopez: "Da mesi su Amorim. O lo prendevamo ora o mai più"
Dopo Allegri anche Cesc Fabregas: il tecnico con la torcia olimpica nel centro di... Dopo Allegri anche Cesc Fabregas: il tecnico con la torcia olimpica nel centro di Como
Montolivo: "Il Milan di Allegri resta una squadra incompleta, non può competere con... Montolivo: "Il Milan di Allegri resta una squadra incompleta, non può competere con l'Inter"
Loftus-Cheek si fa perdonare dopo l'erroraccio di inizio gara: Bologna-Milan 0-1... Loftus-Cheek si fa perdonare dopo l'erroraccio di inizio gara: Bologna-Milan 0-1 al 20'
Stramaccioni aumenta l'hype: "Per il Milan quella di Bologna è una gara spartiacque"... Stramaccioni aumenta l'hype: "Per il Milan quella di Bologna è una gara spartiacque"
Inter, stagione simile a quella della seconda stella? Zanetti: "Speriamo sia così"... Inter, stagione simile a quella della seconda stella? Zanetti: "Speriamo sia così"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: le scelte di Italiano e Allegri al Dall'Ara
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tare spiega il dietro-front del Milan su Mateta: "Trattativa saltata per un problema fisico"
Immagine top news n.1 Petardo Audero, la Polizia di Cremona ha arrestato il tifoso interista responsabile del lancio
Immagine top news n.2 Ci siamo per il rinnovo di Yildiz con la Juventus. Firma a giorni, tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Chi è Hiljemark, il tecnico scoperto per caso dal Pisa che allenerà 4 giocatori più vecchi di lui
Immagine top news n.4 Luperto saluta il Cagliari con polemica: "A volte si prende atto di decisione già definite..."
Immagine top news n.5 Pisa, Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico: contratto fino al 2027 con opzione
Immagine top news n.6 Petardo Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter per tre giornate. Ma il derby è salvo
Immagine top news n.7 Kouame dalla Fiorentina all'Hellas Verona non s'ha da fare: definitivo no di Lega Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'osservatore Palma: "Genoa, che colpo Amorim. Lazio, interessante Przyborek"
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "La Juve doveva cercare di accontentare Spalletti per l'attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nkunku raddoppia su calcio di rigore dopo fallo di Ravaglia: Bologna-Milan 0-2 al 38'
Immagine news Serie A n.2 Genoa, Diego Lopez: "Da mesi su Amorim. O lo prendevamo ora o mai più"
Immagine news Serie A n.3 Dopo Allegri anche Cesc Fabregas: il tecnico con la torcia olimpica nel centro di Como
Immagine news Serie A n.4 Montolivo: "Il Milan di Allegri resta una squadra incompleta, non può competere con l'Inter"
Immagine news Serie A n.5 Loftus-Cheek si fa perdonare dopo l'erroraccio di inizio gara: Bologna-Milan 0-1 al 20'
Immagine news Serie A n.6 Stramaccioni aumenta l'hype: "Per il Milan quella di Bologna è una gara spartiacque"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Stabile si presenta all'Entella: "Trattativa nata nelle ultime ore. Un onore essere qui"
Immagine news Serie B n.2 Candela: "L'Empoli è un passo avanti nella mia carriera. Posso giocare anche da centrale"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Pierini e Soleri subito con i compagni. Infortunio alla spalla per Giordano
Immagine news Serie B n.4 Il calcio piange Giani, il messaggio della Lega B: "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia"
Immagine news Serie B n.5 Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata di un turno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, innesto di prospettiva: dal Genoa arriva il centrocampista Dodde
Immagine news Serie C n.4 La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play off"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, è Anton il rinforzo per la difesa. Arriva da svincolato dopo l'addio alla Pro Vercelli
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, il centrocampista Djibril va in Serie D: giocherà col Bassano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.4 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.5 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping