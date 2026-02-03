Tare spiega il dietro-front del Milan su Mateta: "Trattativa saltata per un problema fisico"

Igli Tare, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Bologna: "Dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Bisogna guardare avanti e fare una partita importante, per vincerla dando continuità alla classifica e alle nostre aspettative".

Perché il Milan cercava un altro attaccante?

"L'operazione Mateta riguardava il futuro e non il presente, abbiamo cercato di anticiparla poi abbiamo constatato questo problema fisico decidendo di non andare avanti nella trattativa poi in futuro si vedrà. La squadra finora ha fatto molto bene, Leao ha questo problema nelle ultime settimane. Pulisic ha qualche problemino, ma siamo felici di questa squadra e andiamo avanti senza cercare alibi".

Il rinnovo di Maignan è stato difficile?

"Per Mike non è stato difficile, perché ormai è una bandiera di questa società. C'erano trattative da concludere, però il suo desiderio è sempre stato quello di restare al Milan e ha sempre combattuto per realizzarlo. La società è stata brava, dando un segnale per il futuro".

Come mai in difesa avete deciso di non intervenire?

"Per la difesa non c'era la necessità, se ci fosse stato qualcosa da cogliere lo avremmo fatto ma insieme a Max abbiamo deciso di andare avanti con questo gruppo che ci sta dando soddisfazioni".