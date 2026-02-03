Allegri: "Nkunku aveva bisogno di tempo per inserirsi". Poi cita i giocatori pensanti di Galeone

Mister Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 col Bologna, ha analizzato così la prestazione del suo Milan al Dall'Ara: "Il campionato è ancora lungo, perché in una settimana può cambiare la classifica. I ragazzi stasera hanno fatto una partita molto seria, sia chi è partito dal 1' sia chi è subentrato. Ora dobbiamo recuperare Leao e Pulisic".

Su Nkunku: "Nel calcio ci vogliono calma e pazienza, non frenesia. Ai giocatori va lasciato il tempo di inserirsi. Oggi sono contento per i gol di Nkunku e Loftus-Cheek, che ha fatto una buona partita. Hanno fatto bene anche Fofana e Athekame".

Su Modric e Rabiot: "Sono fortunato ad avere due giocatori così, che danno solidità e sicurezza a tutti gli altri".

Sulla crescita della squadra: "Io sono cresciuto da giocatore con un allenatore come Galeone che detestava i giocatori non pensanti. Nel calcio servono giocatori pensanti. Io ne ho tanti e possono migliorare ancora".

Su quale parte della classifica guarda il Milan: "Noi per fare delle ottime cose fino alla fine del campionato dobbiamo pensare a guardare sotto di noi. Ora abbiamo tre giorni per recuperare, poi ci prepareremo per Pisa. Affronteremo una squadra ignorante, cattiva, contro cui è difficile giocare".